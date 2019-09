Scala: Pereira lascia 15 dicembre, Meyer entra il 1 marzo

- Il sovrintendente del teatro alla Scala, Alexander Pereira, dovrebbe lasciare Milano il 15 dicembre, per trasferirsi al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a partire dal 16. Il sovrintendente incaricato, Dominique Meyer, prenderà servizio il primo marzo 2020. Questo è quanto si apprende a seguito dell’incontro tra i due e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è presidente del Cda della fondazione del teatro. Pereira e Meyer sono arrivati insieme a Palazzo Marino poco prima delle 15 e si sono intrattenuti con il sindaco circa mezz’ora. All’uscita, sotto braccio e sorridenti, hanno detto di essere d’accordo su tutto. Ai giornalisti che chiedevano dettagli sui tempi dell’uscita dell’uno e dell’entrata dell’altro, Meyer ha risposto: “È tutto nelle mani del sindaco, noi siamo d’accordo su tutto”. Il contratto di Pereira scade a febbraio 2020, ma prima dell’estate, quando il Cda aveva individuato il suo successore in Meyer, era stata stabilita una proroga del contratto fino al termine del mandato del sindaco, ovvero giugno 2021. Ad agosto, poi, la notizia del suo incarico al vertice del teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con il conseguente addio alla Scala a metà dicembre. Per quanto riguarda Meyer, che attualmente guida la Staatsoper di Vienna, l’inizio del suo incarico alla Scala è fissato al primo marzo. Ora, quindi, si configura un vuoto alla direzione del teatro di due mesi e mezzo. Da quando si apprende si sta lavorando per cercare di anticipare il suo arrivo. Qualora non dovesse succedere, a garantire il funzionamento del teatro, con la programmazione dei prossimi anni già pronta, saranno il direttore generale del teatro, Maria Di Freda, e il presidente Sala.(Rem)