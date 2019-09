Argentina-Usa: Ivanka Trump in visita nel paese, previsto incontro con ministro Esteri Faurie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia del presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump, è arrivata nella notte di ieri (ora locale) nella provincia argentina di Jujuy in veste di funzionario del governo di Washington. La visita avviene nel contesto di un viaggio regionale che l'ha vista fare tappa in Colombia e che la porterà successivamente in Paraguay. Al centro dell'agenda, segnala una nota del dipartimento di Stato Usa, saranno le attività legate alle politiche di emancipazione femminile e allo "sviluppo della prosperità globale delle donne". Sono previsti inoltre incontri con il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, e con il governatore della provincia, Gerardo Morales. Presente anche l'ambasciatore statunitense a Buenos Aires, Edward Prado. (segue) (Abu)