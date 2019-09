Argentina-Usa: Ivanka Trump in visita nel paese, previsto incontro con ministro Esteri Faurie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo passaggio in Colombia, Ivanka Trump è stata ricevuta dal presidente Ivan Duque che al margine dell'incontro ha annunciato misure a favore dell'inclusione finanziaria delle donne. In un messaggio sul suo profilo Twitter il funzionario Usa ha sottolineato "il crescente ruolo delle donne nell'economia del paese e nella transizione alla pace" e ha annunciato la consegna di borse di formazione a cadette delle forze dell'accademia di polizia nell'ambito del programma "Donne, pace e sicurezza". Leader dell'iniziativa per lo sviluppo e la prosperità globale delle donne (Wgdp), Ivanka Trump ha viaggiato in Colombia su invito della vicepresidente Marta Lucia Ramirez. Le due si erano viste a Washington lo scorso 6 maggio. (segue) (Abu)