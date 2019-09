Emilia-Romagna: al via domani alla Fiera di Bologna la manifestazione dedicata al biologico "Sana"

- Aprirà i battenti domani e sarà visitabile fino a lunedì il “Sana”, il salone del biologico e del naturale che sarà ospite nei padiglioni della Fiera di Bologna. La Regione Emilia-Romagna vi parteciperà con un proprio stand. “Incrementare l’agricoltura biologica è fondamentale per andare incontro ai consumatori europei che chiedono cibo sempre più sicuro, pulito, tracciato e salutare - ha sottolineato l’assessore regionale, Simona Caselli - In Emilia-Romagna in questi anni abbiamo puntato molto sul biologico facendo un salto di qualità grazie al raddoppio degli ettari destinati alle coltivazioni. Abbiamo aperto la strada ad una agricoltura a bassissimo impatto ambientale e continueremo ad andare in questa direzione. L’agricoltura biologica, infatti, dà un contributo importante e necessario al contrasto del cambiamento climatico perché migliora la qualità dei suoli, la sostanza organica e l’assorbimento di carbonio”. “In futuro – ha concluso l’assessore - continueremo a garantire ad operatori ed imprese risorse ed investimenti accanto ad un costante impegno, in Europa e in Italia, per tutelare gli interessi degli imprenditori agricoli e migliorare il funzionamento della macchina amministrativa per agevolare la crescita della produzione agricola biologica e renderla sempre più competitiva”. Ad aprire la manifestazione domani alle 11, il convegno “Dalla rivoluzione verde alla rivoluzione bio. Il biologico tra presente e futuro dal presente” un confronto tra istituzioni, operatori ed esperti a cui parteciperà anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli. (Ren)