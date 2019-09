Regione Piemonte: Ricca su superamento campo rom via Germagnano, auspico supporto governo

- “Come assessore alla Sicurezza ho iniziato a lavorare per il superamento del campo nomadi di via Germagnano. Un insediamento che per troppo tempo ha creato gravi problemi di convivenza con i residenti della zona, spesso per colpa di roghi tossici appiccati a tutte le ore. Il mio augurio, vista la nascita di questo nuovo Governo, è che la Regione Piemonte possa continuare ad avere appoggio e strumenti in tema di sicurezza, come è successo quando il Viminale era guidato dal ministro Matteo Salvini". Lo afferma l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Fino a oggi abbiamo potuto fare grandi cose, come lo sgombero del Moi - aggiunge - non vorremmo tornare ad anni passati in cui sotto la coperta della tolleranza si nascondeva l’inerzia delle istituzioni. I Decreti Sicurezza non vanno toccati e il ministero ha il dovere di lavorare per la sicurezza dei cittadini, richiesta che nel Paese è ancora avvertita giustamente come prioritaria”. (Rpi)