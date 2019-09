Egitto: premier Madbouli incontra ministri Economia e Tecnologia libanesi

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha incontrato oggi al Cairo il ministro dell'Economia e del Commercio libanese, Mansour Bteish, e il quello per la Tecnologia Adel Afiouni. Lo ha annunciato il portavoce del governo egiziano. Durante l'incontro, il primo ministro e gli esponenti del governo libanese avrebbero discusso in particolare dei rapporti fra i due paesi e della difficile situazione economica in cui versa attualmente il Libano. La delegazione libanese è attualmente in visita in Egitto per partecipare alle riunioni della 104ma sessione ordinaria del Consiglio economico e sociale della Lega araba. Durante l'incontro, il ministro dell'Economia e del Commercio libanese ha trasmesso a Madbouli un messaggio del premier Saad Hariri a Madbouly. Bteish ha sottolineato che il Libano è da sempre intenzionato a rafforzare le relazioni con l'Egitto, soprattutto alla luce delle relazioni storiche, culturali e commerciali tra i due paesi. Durante il colloquio la delegazione libanese ha descritto al premier egiziano l’attuale difficile situazione economiche del Libano in parte frutto dell’instabilità regionale. All'incontro erano presenti da parte egiziana il ministro degli Investimenti Sahar Nasr e il responsabile del Commercio e dell'Industria Amr Nassar.(Cae)