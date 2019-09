Ucraina: missione Fmi in visita a Kiev la prossima settimana

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) dovrebbe recarsi in visita in Ucraina nella prossima settimana. Questo quanto reso noto dalla Banca nazionale dell’Ucraina (Nbu), ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Come spiegato dal governatore della Nbu, Yakiv Smolii, “si discuteranno in primo luogo i parametri del programma di sostegno finanziario, i suoi termini e il volume degli aiuti”. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato che la cooperazione con l’Fmi resta una priorità per le autorità di Kiev. (Res)