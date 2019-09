India: inchiesta Inx Media, in carcere ex ministro Finanze Chidambaram (2)

- Nell’indagine Inx Media è coinvolto anche il figlio di Chidambaram, Karti, il quale nel 2007 (quando il padre ricopriva la carica di ministro delle Finanze) avrebbe favorito un finanziamento estero alla compagnia tramite il Consiglio per la promozione degli investimenti esteri (Fipb). La sua principale accusatrice è Indrani Mukerjea, cofondatrice ed ex amministratrice delegata del gruppo Inx, già in carcere per un’altra vicenda, l’omicidio della figlia Sheena Bora. La donna, in cambio di benefici di legge, ha confessato un finanziamento illecito di oltre 38 milioni di euro per Inx, chiamando in causa Karti Chidambaram per il ruolo nella transazione e Palaniappan Chidambaram per l’ottenimento del finanziamento. (Inn)