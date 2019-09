Governo: Guerrini (M5s) “contro” Bergamo e Cafarotti, male ritorno Franceschini al Mibact

- La consigliera del M5s, Gemma Guerrini, spesso su posizioni opposte a quelle condivise dalla maggioranza capitolina, prende le distanze dal nuovo accordo di governo nazionale che ha visto la nascita di un esecutivo M5s-Pd. In particolare Guerrini si scaglia in un post su Facebook contro “il Mibac di nuovo trasformato in Mibact” perché “è il segno che la cultura torna ad essere merce da commercializzare”. Vicepresidente della Città metropolitana anche Guerrini aggiunge che “Dario Franceschini di nuovo a capo del ministero dei Beni Culturali è il segno che tutto è cambiato perché tutto rimanesse come era”. E conclude: “Abbiamo di nuovo messo ciò che abbiamo di più prestigioso, delicato e prezioso - il patrimonio storico, artistico e ambientale della nazione - nelle mani di coloro che ci eravamo impegnati a bloccare. Altri oggi si complimentano e gioiscono per questa nomina. Not in my name”. Soltanto ieri apprezzamenti al nuovo esecutivo e in particolare al ritorno di Franceschini alla guida del ministero erano arrivati da alcuni componenti della giunta capitolina e in particolare dal vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Bergamo, che aveva dichiarato “considero positivo il ritorno della competenza sul turismo al Mibact” e “sono convinto che si possa creare una forte sinergia” per valorizzare il potenziale di Roma. Anche l’assessore al Turismo di Roma, Carlo Cafarotti, aveva salutato con “un caloroso benvenuto” il ritorno di Franceschini a via del Collegio romano.(Rer)