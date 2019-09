Bulgaria: Pil in crescita del 3,5 per cento nel secondo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Pil bulgaro nel secondo trimestre del 2019 è stata del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e dello 0,8 per cento in confronto con i primi tre mesi dell’anno. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica bulgaro con un comunicato. Secondo i dati preliminari pubblicati, il Pil è ammontato nel periodo preso in considerazione a 29,107 milioni di lev (14,998 milioni di euro) e di 2,128 euro pro capite. Il valore aggiunto lordo a prezzi correnti è stato pari a 25,058 milioni (circa 12,5 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2019. La quota relativa del settore agricolo nel valore aggiunto dell'economia è aumentata di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Quella dell’industria è, invece, diminuita di 1,5 punti percentuali al 28,2 per cento. La quota relativa del valore aggiunto derivante dai servizi è aumentata, dal 66,7 per cento nel secondo trimestre del 2018, al 68,1 per cento nello stesso periodo di quest’anno.(Bus)