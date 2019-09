India: Kashmir, Amnesty International lancia campagna contro blocco comunicazioni (2)

- “Il blackout è in vigore ormai da un mese e non può essere prolungato ulteriormente dal governo indiano in quanto ha gravemente condizionato la vita quotidiana del popolo kashmiro, il suo benessere emotivo e mentale, l’assistenza medica, nonché l’accesso ai beni di prima necessità e ai servizi di emergenza. Sta facendo a pezzi le famiglie”, ha dichiarato in un comunicato Aakar Patel, responsabile dell’organizzazione in India. “Privare un'intera popolazione del loro diritto alla libertà di espressione, opinione e movimento per un periodo indefinito equivale a riportare la regione ai periodi bui. Il ‘Nuovo Kashmir’ non può essere costruito senza il Kashmir. Il paese non ha ancora notizie dal Kashmir dopo che da un mese il governo indiano afferma ripetutamente che tutto è normale. Questo non è normale. Si lasci parlare il Kashmir”, ha aggiunto Patel. (segue) (Inn)