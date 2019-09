India: Kashmir, Amnesty International lancia campagna contro blocco comunicazioni (5)

- L’articolo 370, in combinazione con l’articolo 35A, dal 1954 ha concesso ai residenti del Jammu un trattamento differenziato in materia di cittadinanza, proprietà immobiliari e diritti fondamentali. Sull’articolo 370, contenente disposizioni transitorie sullo statuto, si fonda l’autonomia, mentre sull’articolo 35A (sul quale era già aperta una questione di legittimità alla Corte suprema, perché fu incorporato nella Costituzione nel 1954 per ordine dell’allora presidente della Repubblica, Rajendra Prasad) si fondano i diritti speciali dei residenti. In virtù delle due norme, ai cittadini indiani di altri Stati è stato finora vietato di acquistare terreni o immobili nel Jammu e Kashmir, di stabilirvisi in modo definitivo o di lavorare per l’amministrazione locale. I Territori dell’Unione sono divisioni amministrative che, diversamente dagli Stati, che hanno governi propri, sono territori federali governati direttamente dal governo centrale. L’India attualmente ha 29 Stati (compreso il Jammu e Kashmir) e sette Territori dell’Unione, di cui due con assemblee legislative e cinque senza. (segue) (Inn)