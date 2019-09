Italia-Ue: media tedeschi, Panetta (Bankitalia) favorito per successione a Coeure in Bce

- Direttore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta è il candidato favorito alla successione di Benoit Coeure come membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce). È quanto riferito dal portale informativo tedesco “Onvista.de”, che afferma di aver appreso la notizia da fonti dell'Eurozona. Il mandato di Coeure scadrà il 31 ottobre prossimo e il governo italiano dovrebbe proporre Panetta come suo successore. Tradizionalmente, le prime tre economie dell'area dell'euro, ossia - Germania, Francia e Italia, hanno almeno un rappresentante nel Comitato esecutivo dell'Eurotower. La posizione italiana sarà vacante dal 31 ottobre, quando scadrà il mandato del presidente della Bce, Mario Draghi. Per la successione di Coeure, “finora, solo un nome è circolato in conversazioni non ufficiali: quello di Fabio Panetta”, affermano le fonti citate da “Onvista.de” . Le medesime fonti aggiungono che il direttore generale della Banca d'Italia “sarà il candidato del governo italiano” a succedere a Coeure. (Geb)