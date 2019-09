Auto: Porsche presenta la Taycan, sua prima auto interamente elettrica

- L'azienda automobilistica tedesca Porsche ha presentato ieri, 4 settembre, la Taycan, il suo primo modello alimentato interamente a energia elettrica. Come riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Taycan è disponibile in due versioni: Taycan Turbo, con una potenza fino a 500 chilowatt, e Taycan Turbo S, fino a 560 chilowatt e capace di andare da zero a 100 in 2,8 secondi e da zero a 200 in 9,8 secondi. L'energia necessaria per percorrere fino a 200 chilometri viene caricata in appena cinque minuti. In Germania, la Taycan Turbo sarà disponibile da 152.136 euro, mentre la Taycan Turbo S avrà un costo minimo di 185.456 euro. Già 30 mila acquirenti hanno versato a Porsche l'anticipo di 2.500 euro per acquistare una Taycan. Il modello sarà inizialmente immesso sul mercato nordamericano alla fine del 2019, mentre in Germania si dovrà attendere l'inizio del 2020. La presentazione della Taycan “segna una nuova era”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Porsche, Oliver Blume. La Taycan, ha aggiunto l'Ad di Porsche, “continua il successo del nostro marchio, che affascina le persone da più di 70 esaltanti anni in tutto il mondo”. (Geb)