Sport Roma: Frongia-Diario (M5s), tre giorni di Open days in palestre e impanti della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno nei giorni 14, 21 e 28 settembre a Roma gli "Sport open days 2019". L’evento si svolgerà i presso i numerosi impianti sportivi comunali e le palestre sportive municipali aderenti. Obiettivo dell'iniziativa è quello di offrire visibilità alle attività sportive svolte nelle strutture pubbliche e favorire la loro conoscenza ai cittadini romani. "Come amministrazione abbiamo l'obiettivo di favorire la massima partecipazione della cittadinanza alle attività e ai servizi proposti e di valorizzare il grande patrimonio sportivo della città – afferma l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia –. In tal senso abbiamo pensato, e ringrazio il presidente Angelo Diario per averci lavorato con grande entusiasmo, di incrementare le iniziative di coinvolgimento a titolo gratuito". (segue) (Com)