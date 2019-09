Sport Roma: Frongia-Diario (M5s), tre giorni di Open days in palestre e impanti della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frongia aggiunge: "Sulla scia del successo della Notte bianca dello sport, giunta ormai alla terza edizione e che ha coinvolto numerosi impianti sportivi in tutta la città con la partecipazione di migliaia di cittadini ai tantissimi eventi, abbiamo creato delle giornate dedicate alla prova delle discipline sportive invitando tutti i concessionari capitolini ad aderire all'iniziativa. Il grande numero di adesioni di impianti a cui siamo arrivati conferma la validità dell'iniziativa, che permetterà ai cittadini di cimentarsi in prove gratuite sportive e ai concessionari di far conoscere la propria struttura e le numerose attività. Ci auguriamo, quindi, che queste tre giornate degli Sport open days possano dare un impulso positivo alla riapertura della stagione delle attività sportive annuali e favorire la partecipazione di grandi e bambini alla pratica dello sport, inteso come veicolo di integrazione sociale e prevenzione fisica”. (segue) (Com)