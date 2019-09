Sport Roma: Frongia-Diario (M5s), tre giorni di Open days in palestre e impanti della Capitale (3)

- Per il presidente della commissione capitolina Sport, Angelo Diario, “gli Sport open days sono un'iniziativa fortemente voluta da questa amministrazione, che considera lo sport un importante veicolo di crescita sociale e umana. Grazie alla proficua collaborazione tra Roma Capitale, il Miur, il Coni Lazio e i dirigenti scolastici, oltre cento strutture del territorio saranno eccezionalmente aperte anche di sabato e fungeranno da importante vetrina per le varie attività sportive svolte nel territorio, alle quali la cittadinanza può accedere, è importante ricordarlo, a tariffe decisamente contenute. Dal minibasket alla ginnastica ritmica, passando per lo yoga, le arti marziali e la pallavolo: il carnet delle discipline offerte negli impianti sportivi comunali e nelle palestre scolastiche municipali è vasto e variegato e gli Sport open days rappresentano un'occasione irripetibile per far sì che i cittadini possano conoscerle e decidere se praticarle o meno”. (Com)