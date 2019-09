Energia: cantiere navale Zvezda interessato a ordini per rompighiaccio di Novatek

- I cantieri navali Zvezda sono interessati a ricevere ordini per la costruzione di quattro navi rompighiaccio per il trasporto di gas naturale liquefatto da parte di Novatek. Lo ha dichiarato all'agenzia "Ria Novosti" Konstantin Laptev, direttore del Dipartimento per la localizzazione di attrezzature e tecnologie di Rosneft nel quadro del Forum economico orientale di Vladivostok. L'anno scorso, Novatek e Rosatomflot hanno firmato un accordo al Forum sin merito allo sviluppo e alla costruzione congiunta di una flotta rompighiaccio per il trasporto di gas naturale liquefatto. (Rum)