Speciale energia: Uganda, fallita cessione quota Tullow Oil, sospesi lavori costruzione oleodotto Eacop

- I lavori per la costruzione dell'Oleodotto dell'Africa orientale (Eacop), che dovrebbe collegare l'Uganda e la Tanzania, sono stati sospesi in seguito al fallimento della cessione di un'ulteriore quota della britannica Tullow Oil nei giacimenti in Uganda alla francese Total e alla cinese Cnooc. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dalla stampa internazionale, precisando che la sospensione riguarda sia il cantiere che le future gare d'appalto. Tullow, Total e Cnooc sono le tre società operatrici del progetto di realizzazione dell’Eacop, l’oleodotto che, una volta realizzato, dovrebbe collegare la raffineria ugandese di Hoima al porto tanzaniano di Tanga. Il piano della compagnia petrolifera britannica Tullow Oil di vendere un'altra quota della sua partecipazione nei giacimenti in Uganda alla francese Total e alla cinese Cnooc è stato annullato a causa di una disputa fiscale con le autorità ugandesi. (Res)