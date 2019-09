Speciale energia: Iraq, russa Stroytransgas firma mega-accordo per sviluppo idrocarburi nell’Anbar

- La compagnia russa Stroytransgas ha stretto un importante accordo preliminare con il ministero del Petrolio iracheno per esplorare e sviluppare idrocarburi in un blocco situato nella provincia occidentale dell’Anbar. Il ministro del Petrolio iracheno, Thamir al Ghadhban, ha dichiarato durante la cerimonia della firma che "il blocco numero 17 è un sito promettente: studi e informazioni preliminari indicano l'esistenza di riserve comprese tra i due e i quattro miliardi di barili di petrolio equivalente, di cui il 60-70 percento in gas". L’esponente del governo di Baghdad ha sottolineato l'importanza di questo progetto per promuovere l'attività petrolifera e del gas nella provincia desertica dell’Anbar, contribuendo a “migliorare l'economia e lo sviluppo, offrire opportunità di lavoro e sostenere il settore privato locale attraverso subappalti”. (Irb)