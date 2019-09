Ue-Italia: Gentiloni, “orgoglioso” dell’incarico ricevuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito democratico ed ex premier Paolo Gentiloni, ha accolto con favore la nomina come futuro commissario europeo per l'Italia nell'esecutivo guidato da Ursula von der Leyen. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Gentiloni ha dichiarato: “Amo l’Italia e l’Europa e sono orgoglioso dell’incarico ricevuto. Ora al lavoro per una stagione migliore”. Secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha informato il Consiglio dei ministri di aver comunicato alla presidente della Commissione europea il nome di Paolo Gentiloni come membro italiano della nuova commissione. Il primo incontro tra Gentiloni e von der Leyen è previsto per domani a Bruxelles.(Res)