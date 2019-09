Ue: Renzi (Pd), Gentiloni commissario è ottima notizia per Italia e Europa

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, commenta l'incarico europeo affidato al presidente del Partito democratico: "Il fatto che l’Italia sia rappresentata alla Commissione europea non da un sovranista, come sembrava fino a un mese fa, ma da Paolo Gentiloni è un’ottima notizia per l’Italia. E per l’Europa. Buon lavoro". (Rin)