Governo: Gallone (FI), è carrozzone di perdenti e riciclati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, sostiene in una nota che "tra perdenti e riciclati, il governo Conte bis è un carrozzone sgangherato col motore in avaria prima ancora di partire. Restiamo esterrefatti nel vedere le gaie facce dei ministri Pd, che dovrebbero arrossire, ma di vergogna, per aver usurpato un ruolo che gli elettori non hanno loro conferito bocciandoli nelle urne. Non possiamo che rimanere sconcertati, poi, per le indicazioni fatte sui ministeri a Cinque stelle. Personalmente, da responsabile nazionale del Dipartimento ambiente per il mio partito, trovo ardite le dichiarazioni di Conte circa la volontà di realizzare in Italia addirittura come primo obiettivo un'economia effettivamente circolare", continua la parlamentare, "visto che fino ad oggi la linea grillina è di contrarietà alla realizzazione di nuovi impianti di riciclo e tiene bloccato di fatto il sistema dell'End of waste e quindi il sistema del riciclo e trasformazione dei rifiuti. Infine, desta forte preoccupazione l'aver affidato ai Cinque stelle anche il ministero dell'Istruzione. Conoscendo le posizioni iper stataliste del movimento, temiamo brusche inversioni di rotta nel processo di equiparazione tra scuole statali e scuole pubbliche paritarie. Il che", conclude Gallone, "si tradurrebbe in una gravissima limitazione della libertà di scelta delle famiglie. Un diritto sacrosanto che non c'è governo di sinistra-sinistra che possa impunemente violare e che Forza Italia difenderà sempre in Parlamento e nel Paese". (Com)