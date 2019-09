Cuneo: Alba prima città del Piemonte con il biometano

- Alba e le colline che la circondano, già riconosciute patrimonio dell’Umanità Unesco, possono vantare un ulteriore primato. Questo territorio, culla di iniziative imprenditoriali di successo, sempre attente alla sostenibilità ambientale, è il primo del Piemonte e tra i primi a livello nazionale ad aver avviato la distribuzione pubblica di biometano a servizio di automobilisti privati, autotrasportatori e flotte di mezzi aziendali. Prima del “caso” albese, esperienze di questo tipo erano infatti attive in Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia. In Piemonte, il servizio è stato introdotto il 1° settembre dal Gruppo Egea, presso il suo distributore di Alba (corso Europa), gestito in partnership con lo storico socio Bragas; questo impianto è, peraltro, il primo e ancora oggi l’unico in città a disporre di un distributore di metano (ora, appunto, “bio”) e di una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici. Nel distributore di corso Europa il biometano viene erogato in forma gassosa (bioCNG), attraverso lo stesso impianto che fino a pochi giorni fa ha consentito la distribuzione di metano tradizionale. Tale progetto è reso possibile dal sistema introdotto dal Gestore dei Servizi Energetici (società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili) nell’ambito dell’attuazione del Decreto Interministeriale “Biometano” (2 marzo 2018). (segue) (Rpi)