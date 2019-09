Moda: dal 17 settembre la Milano Fashion Week, incentrata su sostenibilità e internazionalizzazione (2)

- "Il calendario della fashion week - ha proseguito Capasa - con oltre 50 eventi in sei giorni conferma Milano come una capitale della moda viva e fortemente attrattiva a livello internazionale. In tal senso è fondamentale la collaborazione con il Comune di Milano e le istituzioni all'insegna di valori condivisi, primo fra tutti la sostenibilità". "La lunga e proficua collaborazione tra il Comune di Milano e CNMI - ha spiegato l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Commercio, Moda e Design del Comune di Milano Cristina Tajani - è uno degli elementi fondamentali del successo della fashion week milanese". Quindici gli appuntamenti che quest'anno hanno ricevuto il sostegno e il patrocinio di Palazzo Marino. "Lavoriamo - ha detto Tajani - affinché la fashion week sia un appuntamento diffuso e condiviso con i cittadini e tutti gli amanti della moda utile a scoprire la qualità e la creatività del Made in Italy, oltre alla cultura del bello e ben fatto". Tra le importanti novità di questa edizione sfileranno per la prima volta a Milano Peter Pilotto e Boss e DROMe. Spazio anche ai desiners emergenti, selezionati da Camera Nazionale della Moda e CNMI Fashion Trust. Quelli sostenuti finanziariamente e con servizio di mentoring nel loro percorso di crescita che faranno quest'anno il loro debutto sulle passerelle milanesi sono Act n.1, Tiziano Guardini e Marco Rambaldi. (segue) (Rem)