Moda: dal 17 settembre la Milano Fashion Week, incentrata su sostenibilità e internazionalizzazione (3)

- Supportati da Camera Nazionale della Moda Italiana sfileranno anche Simona Marziali-MRZ, vincitrice di Who's on Next 2018, Shuting Qiu e Ultrachic. Nove le sfilate CO-ED presenti in calendario: Atsushi Nakashima, Boss, Bottega Veneta, Fila, Frankie Morello, GCDS, Gucci, Missoni e N°21. Tra le location protagoniste della fashion week figurano la Sala Cariatidi del Palazzo Reale e le Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, che sarà il fashion hub e ospiterà la nona edizione del fashion hub market. Partner di Milano Moda anche DHL, che si fa promotore dell'internazionalizzazione dei giovani marchi. Il Fashion Hub ospiterà inoltre "Africa Now", una selezione di quattro giovani brand africani, "Budapest Select" con sette marchi ungheresi e "Sino-Italian Fashion Town by Chic Group" dedicato a otto designer emergenti cinesi. (Rem)