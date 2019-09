Governo: Fraccaro, programma incentrato su attuazione riforme per Paese migliore

- Riccardo Fraccaro scrive su Facebook che ricoprire l’incarico di sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei Ministri è per lui "un grande onore" che lavorerà "con impegno e senso di responsabilità al servizio delle istituzioni". Il neosottosegretario quindi informa: "Il governo attuerà, con la massima determinazione, un programma incentrato sull’attuazione delle riforme di cui il Paese ha bisogno. La priorità - aggiunge - sarà rafforzare le politiche espansive puntando sugli investimenti green per rilanciare lo sviluppo sostenibile". Per Fraccaro, "i temi, le proposte e le soluzioni avranno la centralità per poter dare risposte immediate ai cittadini e perseguire l’obiettivo di costruire un Paese migliore". (Rin)