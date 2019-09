Governo: il Conte bis è in carica. L’Italia candida Gentiloni commissario Ue

- Il nuovo governo di Giuseppe Conte ha giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora è ufficialmente in carica. La cerimonia si è svolta questa mattina, alle 10, nel Salone delle Feste del Quirinale, dove a uno a uno hanno sfilato i 21 ministri del nuovo esecutivo formato dal Movimento cinque stelle, dal Pd e da Leu. Subito dopo si è svolta la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi. A differenza delle altre volte, però, è stato il segretario generale Roberto Chieppa a passare la campanella al nuovo premier, che è anche presidente uscente. A seguire si è riunito il primo Consiglio dei ministri che ha nominato Riccardo Fraccaro sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Conte ha poi informato i membri del Cdm di aver comunicato ieri alla presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen, il nome di Paolo Gentiloni come membro italiano della nuova commissione. Lunedì mattina, invece, il nuovo esecutivo è atteso alla Camera e martedì al Senato per il voto di fiducia. (segue)(Rer)