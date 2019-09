Roma: Ape, auguri a neoassessore Fiorini, ci sia cambio passo su verde e animali

- “Non possiamo che augurare un buon lavoro a Laura Fiorini, neo assessore alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano. Ha davanti a sé diverse sfide importanti”. È quanto dichiara in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce dell'Alleanza popolare ecologista (Ape) che auspica che ci sia una “profonda discontinuità dalle politiche precedenti” perché “nei canili, le gabbie dove sono detenuti i randagi sono in emergenza sanitaria con gravi rischi di epidemia parvovirosi per mancanza di disinfezione” e per quanto riguarda il verde “solo nel 2018 sono stati tagliati in maniera indiscriminata oltre 2.000 alberi senza che poi venisse attuato un piano di ripiantumazione” quindi “serve con urgenza l'assunzione di personale qualificato per il controllo dei circa 350mila alberi di Roma, anche a tutela dell'incolumità dei cittadini".(Com)