Grecia-Usa: ministro Sviluppo Georgiadis discute di investimenti con segretario Commercio Ross

- Il ministro dello Sviluppo e degli Investimenti greco, Adonis Georgiadis, ha ricevuto oggi ad Atene una delegazione statunitense guidata dal segretario al Commercio, Wilbur Ross, in funzione di attrarre nuovi investimenti nel paese. Alla riunione ha partecipato anche il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, che ha discusso dello sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi, secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. "L'incontro è andato molto bene. Abbiamo presentato il nostro piano di crescita che ha entusiasmato gli americani", ha detto Georgiadis dopo l'incontro, aggiungendo che questo tipo di riforme sarà in grado di attrarre importanti investimenti dagli Usa in Grecia. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia, Geoffrey Pyatt, ha dichiarato in un tweet che Ross e Georgiadis hanno discusso delle riforme del governo che attireranno più investimenti statunitensi e ribadito il "forte interesse degli Stati Uniti" nel progetto di sviluppo nell’area dell’ex aeroporto di Elliniko e di altre privatizzazioni in arrivo. Secondo Pyatt, il segretario al Commercio ha espresso il proprio sostegno a questi sforzi e l'impegno di Washington nel proseguire i progressi nel dialogo strategico bilaterale. Questa settimana Ross visiterà sia le Grecia che la Turchia per discutere dei legami commerciali e incontrare rappresentanti delle società statunitensi che operano nella regione. (segue) (Gra)