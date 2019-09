Mostre: al Pan omaggio a Napoli e Palermo nell’esposizione di Croce Taravella

- Un omaggio a Napoli e Palermo attraverso opere appositamente ideate e realizzate dal maestro Croce Taravella e dalle sue allieve, "in cui lo scenario della folla, delle strade e degli edifici della città partenopea si alterna al reticolato di vicoli e architetture incombenti della città siciliana". In mostra, al Pan di Napoli, "Esposizione laboratorio Palermo - Napoli andata e ritorno - Un viaggio immaginale tra i luoghi simbolo del Meridione", dipinti graffiati su lamiera e realizzati con tecniche miste di grande impatto cromatico in grado di disvelare una traduzione visionaria dell'esprit metropolitano. La mostra, inaugurata ieri dal sindaco Luigi de Magistris, sarà visitabile fino all'8 settembre negli orari di apertura del Pan: tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, domenica dalle 9.30 alle 14.30. "Ma non è una semplice esposizione: accanto alle opere finite, ci saranno quadri da completare dal vivo. Il pubblico è invitato a diventare testimone di un momento creativo di grande interesse", ha spiegato l'artista, che sarà accompagnato da alcune delle sue allieve, Natalie Caldonazzo, Chiara Conti, Isabella de Vivo e Daniela Tartarone, che animeranno una performance di live painting realizzando le proprie opere durante l'intero svolgimento dell'evento, consentendo così ai visitatori, di comprendere il lavoro dietro ogni quadro esposto. L'obiettivo è realizzare un opening per l'intera durata dell'evento, tutto in diretta dalla preparazione al finissage, nel corso del quale i visitatori potranno assistere ad ogni fase della mostra, dall'allestimento, all'ideazione, progettazione, realizzazione e finalizzazione di un'opera. "Questa preziosa opportunità permetterà al pubblico di assistere al making of e ai giorni di vita dell'artista e delle sue allieve mentre la loro opera prende corpo così da rafforzare la promozione e prolungare la risonanza della mostra – ha aggiunto Taravella - Un'esperienza che rappresenta un'occasione per abbattere dei muri, un evento entusiasmante che riunisce maestro e allieve che oltre a creare le loro opere dal vivo, possono raccontarsi live al pubblico, coinvolgendolo e stimolandolo in una serie di giornate e di iniziative correlate". (Ren)