Governo: Corrao (M5s), a Pd ministeri strategici per il sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri strategici per il sud sono nelle mani del Partito democratico (Pd), oltre all'economia, gli affari europei e la figura del commissario europeo. Lo ha scritto l'eurodeputato del Movimento 5 stelle, Ignazio Corrado, sul suo profilo Twitter ufficiale. "Complimenti a chi ha negoziato le posizioni di governo per il Pd. Economia, commissario Ue e affari europei (tutto quel che il governo potrà fare) e anche tutti i ministeri strategici per il sud (agricoltura, infrastrutture, sanità, sud). Dove noi prendiamo i voti. Buon lavoro!", ha scritto. (Beb)