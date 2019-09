Governo: Unione Inquilini, per il piano residenziale serve avviare progetto

- "Il punto 8 del programma di governo è un impegno positivo. Siamo convinti però sia ora necessario andare oltre gli slogan e avviare un progetto". Così, in una nota, Walter De Cesaris della segreteria nazionale Unione Inquilini, commenta il piano di edilizia residenziale pubblica del governo Conte bis. "Riteniamo sia fondamentale che ora il governo si confronti con le parti sociali affinché - aggiunge De Cesaris - si possano attuare le proposte dei territori. Le risorse sono importanti, ma ci vuole un nuovo quadro legislativo che parta dall'obbligo del riuso. La comunicazione è fondamentale. Dobbiamo infatti capire che i finanziamenti non sono spese improduttive, ma investimenti che rendono in termini di prodotto interno lordo e in termini sociali. Il rilancio del settore avrebbe sicuramente un impatto positivo in termine di occupazione. Abbiamo bisogno - conclude De Cesaris - di incrementare il lavoro, passare per la rigenerazione urbana significherebbe restituire il diritto alla casa ai migliaia precari della casa e un nuovo volto alle nostre città". (Com)