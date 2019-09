Roma: Figliomeni (Fd’I), nuovo assessore al verde non ha esperienza nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al Verde di Roma, Laura Fiorini, ieri formalmente nominata dalla sindaca Virginia Raggi “non ha nessuna esperienza nel settore dell'ambiente come invece occorrerebbe vista la situazione tragica in cui versa la città più verde d'Europa, anzi più gialla perché di verde se ne vede ben poco”. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'assemblea capitolina che precisa: “Sembrerebbe che la Fiorini, prima di candidarsi al municipio XIV quello da cui proviene la sindaca, abbia prestato attività presso la direzione amministrativa del ministero della Giustizia e presso la Corte di Cassazione, ufficio quest'ultimo, molto ambìto e quindi non riusciamo a spiegarci come mai sia stato lasciato salvo che l'attività di riorganizzazione che veniva svolta non consistesse in un faticoso lavoro di archivio. Secondo il Sindaco, la neo assessora avrebbe ‘esperienze fondamentali per ricostruire un settore devastato da un decennio di progressivo svuotamento delle risorse umane ed economiche destinate alla cura del verde pubblico’. Probabilmente il sindaco avrà visto annaffiare le piante del balcone di casa della Fiorini e ciò per lei sarebbe esperienza”. Figliomeni quindi conclude: “Invece dei soliti proclami, la Raggi dovrebbe fare mea culpa perché in più di tre anni ha contribuito allo sfacelo di parchi e giardini non provvedendo a destinare le risorse necessarie al fine di monitorare e migliorare il verde della nostra città" e “ha lasciato la Capitale d'Italia sei mesi senza assessore all'ambiente”.(Com)