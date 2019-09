Ue: un mese di tempo per decidere futuro operazione Sophia

- C'è ancora un mese di tempo per gli Stati membri per decidere sul futuro dell'operazione Sophia. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Carlos Martin Ruiz de Gordejuela. "L'operazione Sophia sta andando ancora avanti, temporaneamente non con gli asset navali, ma con quelli aerei. Il mandato scade alla fine di settembre, quindi c'è ancora un mese di tempo per gli Stati membri per concordare sul suo futuro. Le discussioni sono riprese tra gli Stati membri. E' troppo presto ora per dire quali direzioni per il futuro dell'operazione Sophia gli Stati membri indicheranno. E' una decisione che spetta agli Stati membri", ha detto. (Beb)