Governo: Capasa (CNMI), aspettative positive, serve rilancio forte dell'economia

- Durante la presentazione della settimana della moda donna di Milano, il presidente di Camera Nazionale della Moda Italia, Carlo Capasa, ha commentato il governo appena formato. "Ho delle aspettative positive. Abbiamo bisogno di un governo che rilanci fortemente l'economia, soprattutto i nostri dardi più forti. Mi aspetto che l'esecutivo faccia quello che noi ci aspettiamo che faccia: noi abbiamo bisogno di lavorare e di far lavorare, anche i giovani. Dobbiamo lavorare per favorire le nostre imprese e l'export", ha detto Capasa. Il presidente della Camera Nazionale della Moda Italia ha ricordato anche di aver incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel luglio scorso: "Abbiamo parlato solo di sostenibilità. Un tema su cui mi auguro che questo governo sia molto aperto, perché se non partiamo da sostenibilità e giovani, partiamo male. La moda in questo sta dando il suo supporto", ha spiegato Capasa. (Rem)