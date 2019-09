Governo: Giro (FI), da noi opposizione ferma, dura e seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, afferma in una nota, in merito al nuovo esecutivo, che "la linea sarà quella dettata in modo assolutamente preciso questa mattina da Antonio Tajani: Forza Italia farà una opposizione ferma e anche dura ma seria, concreta e affidabile senza fare sconti, ma cercando di costringere il governo ad accettare le nostre proposte sopratutto per il lavoro dei giovani, che è la nostra vera priorità in un Paese che soffre la piaga della disoccupazione giovanile sopratutto al Sud. La nostra non sarà un'opposizione strillata che confonde la forza con la violenza. Noi vogliamo che le nostre ricette siano prese in considerazione già nella prossima manovra economica e finanziaria. Occorre unire coerenza e pragmatismo. La politica", continua il parlamentare, "si fa tra la gente e in Parlamento. La gente ci vota per stare e per lavorare in Parlamento. Altrimenti che ci vota a fare? E certamente arriverà il giudizio delle urne. E' la regola aurea di una democrazia rappresentativa. Io ricordo nettamente le parole pronunciate tre mesi fa dal ministro Salvini in un'assemblea degli industriali: 'Non possiamo' - cito testualmente - 'disturbare sempre i cittadini con il voto sopratutto alla vigilia di una possibile tempesta' (questa la parola esatta) 'finanziaria'. Evidentemente poi ha cambiato idea. Legittimo come legittimo sarebbe stato chiedere a Mattarella un incarico per un governo di centrodestra con il sostegno dei grillini non convinti di un accordo col Pd, invece di invocare le urne per poi inseguire gli ex alleati promettendo la premiership a Di Maio. Insomma", conclude Giro, "un po' di confusione c'è stata, ma ora c'è una prateria dinanzi a noi per rilanciare con Salvini le ragioni del centrodestra e chiedere a lui di guidare l'opposizione in Senato e in Parlamento. Noi ci siamo". (Com)