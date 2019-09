Xylella: Confragricoltura, Italia condannata per inadempienze a misure Ue

- “La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha accertato le pesanti responsabilità delle amministrazioni competenti per non aver attuato tutte le misure previste dall’Ue per impedire la diffusione della Xylella fastidiosa, il batterio responsabile della morte degli ulivi in Puglia”. Lo ha fatto sapere in un comunicato Confagricoltura. “Tali inadempienze – ha proseguito la confederazione dell'agricoltura - hanno provocato gravi danni, che vanno risarciti, e conseguenze che, secondo la Corte, potevano essere evitate con il puntuale rispetto delle normative europee”. Confagricoltura ha inoltre evidenziato la necessità di intervenire con urgenza per ridare prospettive economiche al comparto olio, dalle imprese agricole ai frantoi, che rappresenterebbero uno dei pilastri del Made in Italy agroalimentare. In merito il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha aggiunto: “Al di là degli aspetti strettamente collegati alla sentenza della Corte richiamiamo l’attenzione sulla questione delle verifiche sulle merci in arrivo in Europa: gli scambi commerciali, per effetto della globalizzazione, si sono moltiplicati senza adeguate normative in materia di controlli e ispezioni al passo con l’avanzamento dei mercati”.(Ren)