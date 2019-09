Ogliastra: lite tra ubriachi, 21enne accoltellato in prognosi riservata

- E' stato ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei (Og) un 21enne accoltellato nella notte a Villagrande Strisaili (Og) a seguito di una lite per futili motivi. L'aggressore sarebbe un 22enne del posto fermato dagli avventori del bar dove è avvenuta l'aggressione con un colpo di bottiglia in testa. La vittima, anche se in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari l'alterco sarebbe stato alimentato dall'alcol.(Ren)