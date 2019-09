Moda: Capasa (CNMI), 2019 anno difficile, crescita solo dello 0,1 per cento

- L'anno che sta per concludersi non è stato positivo come i precedenti per il settore della moda. Lo ha detto il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, durante la conferenza stampa di presentazione della Milano Fashion Week. Il settore - ha riferito - "è cresciuto dello 0,3 per cento nei primi sei mesi dall'anno e a fine 2019 la crescita rispetto all'anno scorso sarà dello 0,1 per cento". Una crescita esigua rispetto al passato: "Prima - ha aggiunto Capasa - crescevamo attorno al 3 per cento. È stato un anno difficile che speriamo di archiviare e che rimanga uno all'interno di 10 anni di crescita". La performance definita dal presidente "molto debole" è dovuta "molto a congiunture internazionali". Nonostante questo - ha aggiunto Capasa - "siamo stati comunque il secondo settore manifatturiero per crescita, siamo ancora un po' quelli che tirano carretta in Italia. Siamo ancora un'industria in grandissima salute, speriamo dall'anno prossimo di tornare a crescere a ritmi che ci sono più consoni". (Rem)