Cultura: al Maxxi arriva “Asiatica film festival”, rassegna di videoarte e cinema

- Dal sei all'otto settembre, il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in collaborazione con Asiatica film festival e grazie al sostegno di In Between Art Film organizza la rassegna di videoarte e cinema Flowers of Taiwan, con un ricco programma di proiezioni dedicate all'isola di Taiwan che da secoli rappresenta uno dei principali snodi culturali geopolitici ed economici dell'estremo oriente. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’apertura della rassegna, alle 18:30 di venerdì, è affidata al maestro Tsai Ming Liang, artista e regista di fama internazionale, vincitore del Leone d'oro della Mostra del cinema di Venezia nel 1994 e figura di punta della seconda ondata del Nuovo Cinema di Taiwan. Si chiude domenica alle 20:15 con un incontro con Tsai Ming Liang e l'attore e regista Lee Kang Sheng, interprete simbolo della filmografia del maestro.(Rer)