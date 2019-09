Piemonte: treno a vapore da Torino a Santo Stefano Belbo per il Pavese Festival (2)

- Per tutta la durata del Pavese Festival sarà a disposizione anche un servizio di noleggio E-Bike. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e, in caso di pioggia, si terranno nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. I biglietti sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram. (Rpi)