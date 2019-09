Italia-Russia: al via conferenza giornalismo, focus su ruolo media in relazioni internazionali

- Ha preso il via questa mattina a Roma, nella sede del Centro russo di scienza e cultura, l’ottava edizione della conferenza internazionale “Russia ed Europa: problemi attuali del giornalismo moderno”. L’evento, organizzato dalla rivista “International Affairs” con la collaborazione del ministero degli Esteri russo e dell’Agenzia federale per la stampa e i mass media, costituisce una piattaforma importante per la discussione delle questioni più di rilievo nel campo della professione giornalistica, e riunisce ogni anno personalità di spicco dello scenario politico, diplomatico e giornalistico russo ed europeo. Stando alle informazioni contenute all’interno del relativo comunicato stampa, l’edizione di quest’anno è incentrata sulla discussione delle rinnovate tensioni tra Mosca e la comunità occidentale, “l’impatto dei media sui cambiamenti interni alle élite politiche dei paesi europei e le trasformazioni che hanno interessato i sistemi di informazione in Europa e in Russia negli ultimi anni”. (segue) (Ems)