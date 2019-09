Italia-Russia: al via conferenza giornalismo, focus su ruolo media in relazioni internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza si è aperta con l’intervento dell’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergej Razov, che ha riferito un messaggio scritto dal ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, per l’occasione. Nel riportare le parole del ministro, l’ambasciatore ha sottolineato come “il giornalismo ricopre un ruolo sempre più cruciale in un’epoca caratterizzata dall’incessante progresso tecnologico”. “Il giornalismo internazionale sta affrontando seri problemi a fronte della condotta di alcuni paesi: a fronte di ciò, è impossibile ignorare la necessità di piattaforme di dialogo trasparenti come questa”, ha riferito Razov. L’ambasciatore ha poi ribadito l’interesse di Mosca a mantenere una cooperazione efficace e a tutto campo con il nuovo esecutivo del premier Giuseppe Conte. “Voglio precisare che l’ambasciata ha monitorato attentamente il processo di formazione del nuovo esecutivo, senza però interferire in alcun modo con esso a differenza di altri paesi, i cui leader hanno espresso pubblicamente la loro preferenza sulla composizione del governo italiano”, ha poi aggiunto Razov. (segue) (Ems)