Italia-Russia: al via conferenza giornalismo, focus su ruolo media in relazioni internazionali (3)

- La cosiddetta “russofobia” dei media occidentali è stata uno dei temi principali nel quadro della seduta plenaria della conferenza, moderata dal caporedattore della rivista “International Affairs”, Armen Oganesyan. “Gli strumenti di comunicazione di massa riflettono chiaramente le tensioni politiche tra paesi che in Europa sono così evidenti: l’obiettivo di questa conferenza è dare vita ad una discussione costruttiva sui problemi più importanti che affliggono lo scenario internazionale”, ha detto Oganesyan, ripreso all’interno del comunicato stampa. “Le notizie e le valutazioni dei media sui movimenti e le correnti politiche presenti in Russia e in Europa devono necessariamente essere obiettive, equilibrate e imparziali”, ha aggiunto il giornalista, le cui dichiarazioni sono state riprese in parte anche dall’ambasciatore Razov. “La libertà di espressione e di stampa è un diritto fondamentale, ma deve necessariamente coincidere con la responsabilità: avere queste libertà non da il diritto di diffondere menzogne”, ha detto l’ambasciatore. (segue) (Ems)