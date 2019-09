Italia-Russia: al via conferenza giornalismo, focus su ruolo media in relazioni internazionali (4)

- Alla seduta plenaria, oltre all’ambasciatore, hanno preso parte il vice direttore dell’Agenzia federale russa per la stampa e i mass media, Tatiana Naumova, la presidente del Centro russo di scienza e cultura, Darija Pushkova, il vice direttore del dipartimento per l’informazione e la stampa al ministero degli Esteri russo, Aleksandr Bikantov, e la direttrice per le comunicazioni esterne dell’emittente “Rt”, Anna Belikova. Gli interventi si sono incentrati sull’importanza del ruolo di “ponte tra paesi” svolto dai giornalisti, e sulla necessità di garantire l’imparzialità e la veridicità dell’informazione senza farla diventare “un campo di battaglia”. (segue) (Ems)