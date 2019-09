Moldova-Ue: presidente Dodon a colloquio con Mogherini, buona cooperazione su alcuni dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha incontrato a Bruxelles l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini. Secondo un comunicato della presidenza moldava, Dodon ha sottolineato la buona cooperazione tra la Moldova e l'Unione europea e ha ringraziato Mogherini per la pronta reazione agli eventi legati al superamento della crisi politica a Chisinau nel mese di giugno. "Ho sottolineato che la posizione comune dei partner esterni in merito alla transizione pacifica del potere rappresenta una buona opportunità per rafforzare la democrazia, attuare riforme, combattere la corruzione, ma anche per continuare ad attuare l'accordo di associazione", ha detto Dodon. Mogherini e Dodon hanno anche affrontato l'argomento che riguarda il processo di risoluzione della crisi nella Transnistria, regione separatista filorussa nelle Moldova orientale. (segue) (Moc)