Difesa: Putin, Mosca aveva ragione su test missilistici Usa in violazione Trattato Inf

- La Russia aveva ragione nel sostenere che gli Stati Uniti avessero testato i sistemi missilistici in violazione del trattato sull'eliminazione delle forze strategiche a raggio intermedio (Inf): Mosca deve rispondere adeguatamente a ciò. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della plenaria del Forum economico orientale oggi a Vladivostock. "Abbiamo già prestato attenzione molte volte al fatto che i lanciatori MK-41 sono in grado non solo di essere utilizzati per la difesa missilistica, ma anche per il lancio di sistemi d'attacco, di missili d'assalto", ha dichiarato Putin, sottolineando che gli statunitensi hanno effettuato il relativo test. "Avevamo ragione, come in effetti in molti altri casi", ha aggiunto Putin. (Rum)