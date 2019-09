Carceri Lazio: Cangemi, Dolcenera incanta Rebibbia grazie a iniziativa musicale “La mia libertà”

- Dal pop al rock, la voce graffiante di Dolcenera ha incantato il teatro gremito di detenuti della casa circondariale di Rebibbia nuovo complesso. E a settembre prosegue la rassegna “La mia libertà-note in Carcere” progetto promosso dal vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, in collaborazione con l'agenzia Joe&Joe. Dall'ultima hit in radio “Amaremare”, passando per i successi che hanno segnato la sua carriera musicale, un omaggio a Vasco Rossi e sperimentazioni trap, Dolcenera ha entusiasmato i detenuti di Rebibbia coinvolgendoli in oltre un'ora di musica e virtuosismi vocali accompagnati da cori e standing ovation. "Anche a Rebibbia nuovo complesso abbiamo trovato un clima di intensa partecipazione e condivisione – ha detto Cangemi – questi momenti rappresentano molto per i detenuti e contribuiscono al processo di rieducazione e reinserimento di chi sconta la propria pena". (segue) (Com)