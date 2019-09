Carceri Lazio: Cangemi, Dolcenera incanta Rebibbia grazie a iniziativa musicale “La mia libertà” (2)

- Cangemi ha poi ringraziato "ancora una volta le direzioni degli istituti che ci hanno sostenuto nel progetto, nato da un'idea di Franco Califano che sognava di portare la musica nelle carceri. E ringrazio gli artisti per aver messo a disposizione tempo e talento per un pubblico speciale - ha aggiunto -. Lavoreremo per riproporre l'iniziativa coinvolgendo anche altri istituti della nostra regione". All’evento, insieme a Cangemi, hanno partecipato il direttore dell'istituto, Rosella Santoro, il vice direttore, Marco Grasselli, il Garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia e il sostituto Commissario coordinatore polizia penitenziaria Luigi Giannelli. “La mia libertà - note in carcere” ha preso il via a luglio con il concerto di Paolo Vallesi a Rebibbia Femminile cui sono seguite le esibizioni di Marcello Cirillo e Mario Zamma nelle carceri di Regina Coeli e Velletri. Dopo la performance di Dolcenera a Rebibbia nuovo complesso, spetterà a Enrico Ruggeri chiudere la rassegna: l’appuntamento è per il 9 settembre alle ore 17.00 alla casa circondariale di Civitavecchia. (Com)